«Ух, какие шарики»: Брежнева в сексуальном купальнике взбудоражила поклонников

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников новым фото. На кадрах артистка лежит у бассейна в обтягивающем черном спортивном купальнике. Однако внимание подписчиков привлек не костюм певицы, и даже не ее «осиная» талия, а упругий бюст, очертания которого стало возможным разглядеть в таком наряде, пишет Утро.ру.

Девушка написала: «лето, я к тебе готова».

Instagram @ververa

Поклонники по достоинству оценили внешность экс-солистки группы «Виа-Гра».

«Ух, какие шарики»

«Веруня, судя по вам, вы всегда в лете»

«Потрясающая фигура», — написали юзеры.

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Однако некоторые посчитали, что Брежневой не помешало бы поправиться.

«Как доска для серфинга. Все должно быть в меру! Ведь женщина красивая!» — возмутилась подписчица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джон Бон Джови станцевал с поклонницей на концерте в «Лужниках».