Заслуженный врач России Наталья Толоконская на своей странице в Facebook заявила, что укусы клещей помогают организму человека вырабатывать устойчивость к переносимым им инфекциям.

« В Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям. Вот почему сельские жители живут спокойно и почти не болеют, тем более тяжелыми формами», — написала Наталья Толоконская.

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По мнению специалиста, люди сами должны выбрать подходящий для них способ профилактики — «морально устаревший» иммуноглобулин или «безвредные лекарства», повышающие защитную функцию организма.

« Даже если при этом вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!», — уверена врач.

Facebook @nat.tolk

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