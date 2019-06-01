Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей — видео

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Наталья Толоконская уверена, что благодаря укусам клещей организм человека вырабатывает устойчивость к переносимым им инфекциям.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Заслуженный врач России Наталья Толоконская на своей странице в Facebook заявила, что укусы клещей помогают организму человека вырабатывать устойчивость к переносимым им инфекциям.

«В Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям. Вот почему сельские жители живут спокойно и почти не болеют, тем более тяжелыми формами», — написала Наталья Толоконская.

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По мнению специалиста, люди сами должны выбрать подходящий для них способ профилактики — «морально устаревший» иммуноглобулин или «безвредные лекарства», повышающие защитную функцию организма.

«Даже если при этом вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!», — уверена врач.

Facebook @nat.tolk

Ранее 5-tv.ru опубликовал репортаж — почему от клещей в Петербурге не спрятаться.

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