Заслуженный врач России Наталья Толоконская на своей странице в Facebook заявила, что укусы клещей помогают организму человека вырабатывать устойчивость к переносимым им инфекциям.
«В Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям. Вот почему сельские жители живут спокойно и почти не болеют, тем более тяжелыми формами», — написала Наталья Толоконская.
По мнению специалиста, люди сами должны выбрать подходящий для них способ профилактики — «морально устаревший» иммуноглобулин или «безвредные лекарства», повышающие защитную функцию организма.
«Даже если при этом вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!», — уверена врач.
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