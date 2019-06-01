Горячо!«Русская Кардашьян» в ультраоткровенном купальнике свела фанатов с ума

Модель Анастасия Квитко, получившая прозвище «русская Карашьян» за пышную грудь, мощные бедра и «осиную» талию, вновь заставила своих поклонников нервничать. На этот раз девушка разместила снимок в купальном костюме цвета морской волны. Сексуальный наряд «русской Кардашьян», как никогда демонстрирует все прелести модели.

Девушка даже никак не подписала публикацию. Да и зачем, фото говорит само за себя.

Instagram @anastasiya_kvitko

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Поклонники наперебой стали презентовать Анастасии комплименты.

«Потрясающая»

«Господи, что ты делаешь! Какие формы»

«Какая жаркая женщина! Действительно гипнотизирует меня… Но, кстати, вы можете увидеть шрам от операции в области бикини», — заметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джон Бон Джови станцевал с поклонницей на концерте в «Лужниках».