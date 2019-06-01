Вице-премьер Украины предрекает «новой власти» госпереворот из-за закона о языке

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Павел Розенко напомнил, что в свое время подобная инициатива уже оборачивалась весьма неприятными последствиями для высшего руководства Украины.

Фото: Пятый канал, © РИА Новости / Евгений Котенко

Отмена принятого закона о языке обернется для нового правительства государственным переворотом. Как сообщает «Экономика сегодня», такой прогноз сделал вице-премьер Украины Павел Розенко на своей странице в социальной сети Facebook. Политик приложил к записи фото бывшего нардепа от «Партии регионов» Вадима Колесниченко. Последний в свое время стал одним из инициаторов закона о региональных языках.

«Для „новых русских“ новой власти на Украине. В свое время один „фунт“ (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый», — подчеркнул Розенко.

Кроме того вице-премьер нелицеприятно отозвался о сторонниках отмены закона о языке, назвав их «проходимцами». Рогозин рекомендовал забыть об этой инициативе, дабы не спровоцировать новую смену власти в Незалежной.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Рада приняла в апреле. Документ устанавливает исключительное использование украинского языка во всех областях жизни и запрет на использование других языков, кроме английского и языков стран ЕС.

Несмотря на то, что данный закон грубо нарушает Минские договоренности, Совет безопасности ООН отказался обсуждать закон об исключительном статусе украинского языка. Этот вопрос в повестку заседания внесла Россия.

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