Дешевый отдых: В Крыму отменили внутрисетевой роуминг

Звонки по России станут дешевле. С 1 июня вступили в силу новые поправки в закон «О связи», согласно которым внутри страны полностью отменен роуминг. Теперь, находясь за пределами домашнего региона, россиянам не нужно будет платить за входящие звонки и приобретать дополнительные опции для пользования интернетом по выгодным условиям. Стоимость услуг связи будет соответствовать выбранному тарифу.

Отмену внутрисетевого роуминга особенно ждали в Крыму. Операторы большой четверки (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) перестали брать дополнительную плату за звонки за пределами домашнего региона, начиная с 2018 года, однако боялись работать на полуострове из-за риска санкций. Между тем Крым — один из самых популярных мест отдыха у россиян. В 2018 году на черноморских курортах крымского полуострова отдохнули около 6,8 миллиона туристов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что плату за междугородние звонки с таксофонов отменят с 1 июня.