Стало известно, какие санкции США готовят против «Северного потока — 2»

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Текст законопроекта с предложением об ограничительных мерах для компаний, вовлеченных в реализацию проекта «Северный поток — 2», опубликован на сайте конгресса.

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Фото, видео: nord-stream2.com

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Северный поток — 2 134

Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2». Соответствующий законопроект опубликован на сайте конгресса 1 июня. Над его составлением работали Тед Круз, Джоном Баррассо, Томом Коттон и Джин Шахин.

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В тексте документа отмечается, что ограничительные меры могут быть введены как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц.

Среди предложенных санкций — отказ в выдаче экспортных лицензий США, запрет на получение займов на общую сумму более 10 миллионов в течение 12 месяцев и на проведение финансовых операций в зоне юрисдикции США. Кроме того, законопроект предполагает запрет на въезд в Соединенные штаты и на работу с американским госдолгом или федеральными средствами. Отмечается, что активы лиц, причастных к продаже или аренде судов для укладки морской части «Северного потока — 2», будут заморожены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть отложено на вторую половину 2020 года.

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