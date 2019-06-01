В Таганроге на привокзальной площади задержали мужчину с гранатой

В Таганроге на привокзальной площади задержали 46-летнего мужчину с гранатой. Сотрудникам полиции задержанный пояснил, что взрывоопасный предмет он нашел на пересечении переулков Сенной и Второй Ленинский и как раз нес сдавать правоохранителям.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 30 мая. Сотрудники полиции обратили внимание на мужчину с пакетом, в котором находился предмет похожий на гранату. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Сотрудниками взрывотехнической службы ОМОН у задержанного изъяли одну гранату Ф-1 и один запал УЗРГМ.

Изъятые боеприпасы были вывезены за пределы города. По информации правоохранительных органов, данный инцидент не повлиял на движение поездов по станции «Таганрог».

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании на юге России членов ИГ*, которые готовили теракт с дроном.

* — организация запрещена в РФ.