Фото: Владимир Зеленский впервые показал публике сына

Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые показал своего шестилетнего сына. Снимок появился на странице украинского лидера в Facebook.

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В своем аккаунте Зеленский выложил семейный снимок. На нем он проводит время со своей семьей — супругой Еленой, дочерью Александрой и сыном Кириллом. У самого главы Незалежной на лицо нанесен аквагрим в виде маски с символикой супермена. Публикацию Зеленский приурочил ко Дню защиты детей.

«Чтобы лучше понять детей, надо иногда стать ребенком», — утверждает он.

Facebook @zelenskiy95

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский с юмором описал свою утреннюю тренировку в спортзале администрации президента Украины.