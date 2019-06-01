Любовный многоугольник: Новые подробности об убитой любовнице главы Раменского района

, 15:15 428

Причиной убийства могла стать ревность чиновника в своей бывшей спутнице.

Фото: Пятый канал

По одной из версий, причиной убийства, совершенного главой Раменского района Подмосковья Андреем Кулаковым, могла стать ревность. Как сообщает РЕН ТВ, подозреваемый некоторое время состоял в романтических отношениях с убитой Евгенией Исаенковой и не смог стерпеть, когда она нашла себе нового кавалера.

Роман между Кулаковым и Исаенковой завязался несколько лет назад. Супруг девушки знал об ее изменах, однако старался сохранить отношения ради общей дочери. В определенный момент между любовниками назрел конфликт, и они решили разойтись. По неизвестным причинам через некоторое время пара снова возобновила отношения.

В ноябре 2018 года у Исаенковой якобы появился новый возлюбленный, который осыпал девушку дорогими подарками и цветами. Все это не мог не заметить законный супруг погибшей. А со временем, вероятно, информация дошла и до самого Кулакова. Возможно, чиновник не справился с ревностью и решил жестоко отомстить своей прежней пассии.

Проверка на полиграфе подтвердила виновность главы Раменского района Подмосковья в убийстве, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя ГСУ СКР по Московской области Евгению Кирюшину. По версии следствия, женщина была задушена. В качестве орудия убийства использовался предмет из ткани — возможно, это были колготки или платок. Точная информация пока не известна.

Как передавал 5-tv.ru, по версии следствия, в ночь с 1-го на 2 мая в салоне автомобиля Кулаков задушил возлюбленную Евгению Исаенкову, с которой у него сложились «неприязненные отношения». По предварительной информации, в автомобиле обнаружили частицы ДНК, принадлежащие Кулакову.

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