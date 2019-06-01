Любовный многоугольник: Новые подробности об убитой любовнице главы Раменского района

По одной из версий, причиной убийства, совершенного главой Раменского района Подмосковья Андреем Кулаковым, могла стать ревность. Как сообщает РЕН ТВ, подозреваемый некоторое время состоял в романтических отношениях с убитой Евгенией Исаенковой и не смог стерпеть, когда она нашла себе нового кавалера.

Роман между Кулаковым и Исаенковой завязался несколько лет назад. Супруг девушки знал об ее изменах, однако старался сохранить отношения ради общей дочери. В определенный момент между любовниками назрел конфликт, и они решили разойтись. По неизвестным причинам через некоторое время пара снова возобновила отношения.

В ноябре 2018 года у Исаенковой якобы появился новый возлюбленный, который осыпал девушку дорогими подарками и цветами. Все это не мог не заметить законный супруг погибшей. А со временем, вероятно, информация дошла и до самого Кулакова. Возможно, чиновник не справился с ревностью и решил жестоко отомстить своей прежней пассии.

Проверка на полиграфе подтвердила виновность главы Раменского района Подмосковья в убийстве, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя ГСУ СКР по Московской области Евгению Кирюшину. По версии следствия, женщина была задушена. В качестве орудия убийства использовался предмет из ткани — возможно, это были колготки или платок. Точная информация пока не известна.

Как передавал 5-tv.ru, по версии следствия, в ночь с 1-го на 2 мая в салоне автомобиля Кулаков задушил возлюбленную Евгению Исаенкову, с которой у него сложились «неприязненные отношения». По предварительной информации, в автомобиле обнаружили частицы ДНК, принадлежащие Кулакову.