Экс-главу Раменского района Подмосковья арестовали до седьмого июля

Бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, подозреваемого в совершении убийства любовницы арестовали. Чиновник пробудет в СИЗО до седьмого июля, так постановил Бабушинский суд Москвы.

Интересы Андрея Кулакова в суде представляет адвокат Артем Сарбашев, который ранее защищал Анзора Губашева, приговоренного к 19 годам по уголовному делу об убийстве политика Бориса Немцова. Защитник просил вместо ареста продлить задержание на 72 часа, чтобы изучить все имеющиеся материалы дела и характеристики точнее, напирая на то, что аргументы следствия строятся на показаниях полиграфа. Сам детектор лжи Сарбашев в суде сравнил с гомеопатией, подчеркивая его неубедительность.

«Это как гомеопатия, вроде он есть, а вроде и нет», — отметил адвокат.

Кулаков на суде утверждал, что у него не было причин убивать Исаенкову. По его словам, она была ему близким человеком, а в тот промежуток времени, когда предположительно было совершено убийство, он находился дома. Это якобы подтверждают записи с камер видеонаблюдения. К тому же, в автомобиле, где нашли его знакомую, были не только следы его ДНК.

Однако суд не удовлетворил запрос следствия и постановил арестовать Андрея Кулакова на один месяц и семь дней.

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1-го на 2 мая. 4 мая женщину нашли без признаков жизни в ее автомобиле Mercedes в лесополосе. По некоторым данным, в машине обнаружены ДНК-следы Кулакова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые подробности об убитой любовнице экс-главы Раменского района.