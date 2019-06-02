При получении визы США придется указывать страницы в социальных сетях

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Госдепартамент расширил перечень дополнительной информации для желающих въехать в страну.

Фото: www.globallookpress.com

Претендентам на американскую визу придется указывать собственные аккаунты в социальных сетях, передает BBC.

Отмечается, что Госдепартамент США уже внес соответствующие изменения в бланки заявлений, иммиграционные и неиммиграционные визы. Речь идет об именах в соцсетях, адресах электронной почты и номерах телефонов. Требования предоставлять дополнительные персональные данные коснутся большинства претендентов на визу США. Исключениями станут лишь заявители на дипломатическую и официальную визы. Когда изменения вступят в силу — пока не сообщается.

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В новых бланках в визовых центрах предусмотрен вариант «не пользуюсь соцсетями», однако, если эта информация окажется ложной, человеку грозят «серьезные иммиграционные последствия». В Госдепе отметили, что дополнительные данные помогут выявлять террористов и другие лица, представляющие угрозу безопасности государства и граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах переговоров России и США в Сочи.

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