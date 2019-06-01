Видео: В «Шереметьево» произошел масштабный сбой в системе выдачи багажа

Вечером 1 июня сотни пассажиров пожаловались на задержки с выдачей багажа и рейсов в московском аэропорту «Шереметьево».

По их словам, сбой в системе обработки и транспортировки пассажирских вещей произошел в терминалах F, D и E. Некоторые пассажиры ожидают получения багажа несколько часов. Есть и те, у кого «сгорели» билеты на стыковочные рейсы.

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В администрации «Шереметьево» связали перебои с выдачей багажа с «пиковой нагрузкой» в туристических сезон и заявили, что «система обработки и транспортировкам багажа функционирует в штатном режиме». В аэропорту создан кризисный штаб для решения сложившейся ситуации.

«Аэропорту не хватает сотрудников, которые отвечают за погрузку и разгрузку, не хватает диспетчеризации — программы, способной просчитать, сколько машин и куда надо подогнать», — сообщил источник РИА Новости.

Отмечаться, что проблемы с багажом наблюдались в столичной воздушной гавани на прошлых выходных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда МАК обнародует отчет об авиакатастрофе в «Шереметьево».