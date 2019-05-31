МАК планирует опубликовать отчет о катастрофе в «Шереметьево» уже 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать отчет о катастрофе в «Шереметьево» с участием Superjet 100 уже 5 июня, сообщает ТАСС. Издание ссылается на ведущего эксперта комитета Владимира Кофмана, который якобы раскрыл основную версию МАК относительно причин катастрофы 5 мая.
В пресс-службе «Аэрофлота» уточнили, что любые преждевременные выводы недопустимы, пока не завершилось полное расследование.
Катастрофа Superjet 100 произошла 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево». Самолет вылетел из столицы в Мурманск, но вскоре был вынужден вернуться из-за технических неполадок. По одной из версий в лайнер попала молния, отключившая бортовую автоматику. Самолет совершил жесткую посадку и у него загорелась хвостовая часть. В результате пожара погиб 41 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что к 13 мая Следственный комитет идентифицировал 40 тел жертв катастрофы.