МАК планирует опубликовать отчет о катастрофе в «Шереметьево» уже 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать отчет о катастрофе в «Шереметьево» с участием Superjet 100 уже 5 июня, сообщает ТАСС. Издание ссылается на ведущего эксперта комитета Владимира Кофмана, который якобы раскрыл основную версию МАК относительно причин катастрофы 5 мая.

«Когда исполнится месяц, то есть 5 июня, к этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет по фактуре, что (будет — прим. ред.) сделано. Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений» , — сказал Кофман.

В пресс-службе «Аэрофлота» уточнили, что любые преждевременные выводы недопустимы, пока не завершилось полное расследование.

«Распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством. И ведущий эксперт МАК, как организации, проводящей расследование, обязан это знать» , — прокомментировали слова Кофмана в «Аэрофлоте».

Катастрофа Superjet 100 произошла 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево». Самолет вылетел из столицы в Мурманск, но вскоре был вынужден вернуться из-за технических неполадок. По одной из версий в лайнер попала молния, отключившая бортовую автоматику. Самолет совершил жесткую посадку и у него загорелась хвостовая часть. В результате пожара погиб 41 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к 13 мая Следственный комитет идентифицировал 40 тел жертв катастрофы.