Пожар произошел в колонии строгого режима в Ивановской области

В колонии строгого режима в Ивановской области произошел пожар вечером, 1 июня. Как стало известно 5-tv.ru, на территории исправительного учреждения сгорел барак на площади 1000 квадратных метров.

Из помещения было эвакуировано 43 человека. Никто из них не получил повреждений.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня

Возгорание в поселке Октябрьский Кинешемского района удалось быстро локализовать, а затем ликвидировать.