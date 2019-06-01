Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 79 человек

За медицинской помощью в результате взрывов, прогремевших в субботу, 1 июня, на территории ГосНИИ «Кристалл» в нижегородском Дзержинске, обратились 79 человек. Как уточнили в Минздраве РФ, среди пострадавших 38 работников завода и 41 житель города, детей среди них нет.

Отмечается, что из госпитализированных 15 человек одна женщина находится в тяжелом состоянии, близком к среднему.

В городе заработала горячая телефонная линия, куда граждане могут обратиться по всем вопросам, связанным с происшествием на «Кристалле».

ВКонтакте @dzeradm

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов, после чего возник пожар. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров, из которых 800 — на территории завода и 400 — в лесном массиве.

Площадь разрушения на предприятии составила 800 квадратных метров.

Специалисты не обнаружили превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Вечером 1 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подведет в Дзержинске итоги работы за день оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе был введен режим ЧС.