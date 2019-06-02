Пасхальным банкетом в орловской колонии заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Орловской области начала проверку по факту опубликованных в региональных СМИ кадров пышного банкета на Пасху в колонии строгого режима, говорится на сайте ведомства.

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Речь идет об ИК-2 в Ливенском районе области. На размещенных кадрах видно, как один из осужденных произносит речь перед заключенными, собравшимися на плацу вокруг столов с угощениями. По его словам, банкет по случаю Пасхи организовал криминальный авторитет.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства» , — заявили в прокуратуре.

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