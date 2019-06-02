Звезду бразильского футбола Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар обвинен в сексуальном преступлении, сообщает бразильское издание Globo.

Отмечаться, что девушка, имя которой не называется, обратилась в полицию города Сан-Паулу с заявлением об изнасиловании. По ее словам, все произошло в Париже еще 15 мая. «Жертва» отметила, что ранее не заявляла о противоправных действиях из-за эмоционального потрясения.

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Отец футболиста заявил, что его знаменитого сына пытаются шантажировать. По его словам, девушка сама согласилась вступить в половую связь с Неймаром. Сам футболист сейчас находится в расположении сборной в Рио-де-Жайнейро, где вместе с командой готовится к Кубку Америки.

Neymar Jr. em campo hoje pela manhã e treinando com bola! Atacante vai se recuperando das dores no joelho esquerdo. 💪⚽🇧🇷#JogaBola #TRSeleçãoDia10



Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/13JLPw9RFp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 31 мая 2019 г.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о Криштиану Роналду, которого обвинила в изнасиловании бывшая девушка.