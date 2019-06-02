Равшана Куркова выложила в социальную сеть скрин из фильма «Тайна папоротников». Там Равшана — еще ребенок, она сыграла роль Нигоры в картине режиссера Рашида Маликова.

Instagram @rav_shana

«А все жизнелюбивые оптимистки в прошлом „суровый пацан“?», — подписала она снимок. (Орфография автора сохранена — Прим.ред).

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Публикация вызвала большой ажиотаж среди поклонников творчества Курковой. Одни подписчики наперебой расхваливали «шикарные щечки» актрисы, другие согласились с ней, что она похожа на «сурового пацана». Кто-то вообще не увидел изменений во внешности девушки.

«Как все-таки прическа меняет людей. Предполагал ли кто-нибудь, что из этого „пацана“ получится такая красавица❤️».

«Какая вы смешная была. Сейчас грациозная лань».

«Мельком увидела в ленте и сразу же узнала Равшану!!! Эти глазки ни с кем не спутаешь».

«Первая мысль — „Киркоров в детстве“», — комментировали юзеры.

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