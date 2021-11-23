Названа идеальная продолжительность интимной близости

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Карина Бернтгольц
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Вывод о том, сколько оптимально по времени должен длиться половой акт, сделали после опроса порядка четырех тысяч человек.

Названа идеальная продолжительность интимной близости

Фото: www.globallookpress.com

Стало известно, каково идеальное время продолжительности интимной близости. Информацией об этом поделился портал otvprim.ru, который использовал данные опроса с сайта знакомств Saucy Dates для анализа этого вопроса.

В исследовании приняли участие около четырех тысяч человек, как женщин, так и мужчин. Им было необходимо ответить всего на два вопроса: о реальной продолжительности их полового акта и о том, как долго они хотели бы этим заниматься.

Время идеального полового акта составило 25 минут 51 секунду — для женщин. Мужчины предпочитают иметь близость на восемь секунд короче — их оптимальное время для удовлетворения сексуальных желаний — 25 минут 43 секунды.

Однако, медики говорят о том, что реальная продолжительность интима гораздо короче — примерно от двух до пяти минут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезду бразильского футбола Неймара обвинили в изнасиловании.

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