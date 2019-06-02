Названа новая версия смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара»

Медики выдвинули новую версию причин смерти российской актрисы Натальи Юнниковой, известной по сериалу «Возвращение Мухтара». По словам врачей, звезда умерла не из-за обширного кровоизлияния в мозг, как сообщалось ранее.

Предположительно, кардиогенный обморок могло спровоцировать патологическое нарушение сердечного ритма, пишет Dialog.Uа. Однако на данный момент эта версия остается неподтвержденной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юнникова ушла из жизни осенью 2018 года. Она попала в реанимацию после падения в собственной квартире: женщина ударилась головой и потеряла сознание. Врачам не удалось спасти жизнь актрисы. После нескольких дней 37-летняя звезда сериалов скончалась, не приходя в сознание.