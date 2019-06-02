Видео: Анастасия Волочкова попыталась сесть на шпагат на ходулях

Шпагат Анастасии Волочковой уже давно стал ее коронным номером. Балерина довольно часто демонстрирует свою растяжку, причем делает это в самых экзотических местах и необычных нарядах. В бане и на снегу, в купальнике и на каблуках — в каких условиях звезда только не выполняла излюбленное упражнение. И, наконец, дождалась. Шпагат Волочковой был занесен в Книгу рекордов России.

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Однако артистка не остановилась на достигнутом, а пошла дальше. Звезда балета попробовала исполнить гимнастический элемент прямо на ходулях. В «сторис» на своей странице Instagram теледива показала, что осваивает новое мастерство. Не успела Волочкова научиться уверенно стоять, как уже попробовала исполнить свой коронный шпагат. Правда несмотря на все старания, трюк так и не удался. Вероятно, чтобы исполнить такой сложный элемент, балерине придется еще потренироваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шпагат Анастасии Волочковой длиной в 2,25 метра внесли в Книгу рекордов России.