Названо минимальное количество дней для отдыха, необходимое человеку

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Исследователи из университета штата Огайо выяснили, какая длительность отпуска является наиболее оптимальной для восстановления сил.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Ученые из университета штата Огайо выяснили, сколько дней отдыха необходимо человеку, чтобы восстановить здоровье и снизить риск преждевременной смерти. В ходе исследования удалось установить, что для поддержания хорошего самочувствия людям необходим отпуск длиной не менее трех недель.

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Для участия в эксперименте специалисты привлекли 100 женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Их отправили на шесть дней отдыхать в Калифорнии и попросили сдать кровь до и после своего путешествия.

Результаты исследования показали, что на здоровье организма положительно сказывается даже четыре дня без работы. А за семь дней отпуска полностью исчезает чувство тревоги и меняется активность генов, отвечающих за иммунитет. Кроме того, даже непродолжительный отдых способствует сокращению количества биомаркеров, указывающих на старение организма, отмечают эксперты.

Эти результаты подтвердили ученые из Хельсинки. Они установили, что трехнедельный отпуск помогает снизить риск преждевременной смерти от инфаркта или инсульта.

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