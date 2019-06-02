Умер бывший генпрокурор Алексей Казанник

В Омске на 78-м году жизни скончался бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Омского госуниверситета.

«Сегодня рано утром после продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского Алексей Казанник. Прощание с ним состоится 4 июня на юридическом факультете ОмГУ», — сообщил собеседник агентства.

Об Алексее Казаннике широкая общественность узнала в начале 90-х. Тогда он после избрания в Верховный Совет СССР уступил свое место Борису Ельцину. С 1993-го по 1994 год Казанник занимал должность генерального прокурора РФ.

Позднее Алексей Казанник стал заместителем губернатора Омской области Леонида Полежаева и пробыл в этой должности до 2003 года, после чего занялся преподавательской и научной деятельностью.

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