Момент столкновения круизного лайнера с прогулочным судном в Венеции попал на видео

В Венеции утром в воскресенье, 2 июня, произошло столкновение двух судов. Круизный лайнер MSC Opera, двигаясь по каналу, не справился с управлением и врезался в туристический прогулочный корабль River Countess. В сети появились первые кадры с места происшествия.

Wow, this just happened outside our apartment!! pic.twitter.com/OfSOdCU2Br — Duncan Ogle-Skan (@duncanogleskan) 2 июня 2019 г.

По предварительной информации, на борту судна находились 130 человек. Несколько из них в результате столкновения упали в воду. По неподтвержденным данным, четверым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Багамах портовый кран у причала рухнул на один из самых крупных в мире круизных лайнеров «Оазис Морей».