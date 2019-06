Момент столкновения круизного лайнера с прогулочным судном в Венеции попал на видео

В Венеции утром в воскресенье, 2 июня, произошло столкновение двух судов. Круизный лайнер MSC Opera, двигаясь по каналу, не справился с управлением и врезался в туристический прогулочный корабль River Countess. В сети появились первые кадры с места происшествия.

