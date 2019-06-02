Момент столкновения круизного лайнера с прогулочным судном в Венеции попал на видео

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По предварительной информации, несколько человек во время инцидента упали в воду. Четверым потребовалась медицинская помощь.

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Фото, видео: YouTube / chioggiaazzurra

В Венеции утром в воскресенье, 2 июня, произошло столкновение двух судов. Круизный лайнер MSC Opera, двигаясь по каналу, не справился с управлением и врезался в туристический прогулочный корабль River Countess. В сети появились первые кадры с места происшествия.

По предварительной информации, на борту судна находились 130 человек. Несколько из них в результате столкновения упали в воду. По неподтвержденным данным, четверым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Багамах портовый кран у причала рухнул на один из самых крупных в мире круизных лайнеров «Оазис Морей».

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