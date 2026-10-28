Суд по делу Лерчек неожиданно перенесли: адвокат рассказал о ее состоянии

Суд перенес пересмотр приговора Лерчек на 5 ноября

Московский городской суд перенес пересмотр приговора блогеру Валерии Чекалиной, известной, как Лерчек, с 17 на 5 ноября. Это следует из материалов, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее слушания назначили на 17 ноября, но после подачи апелляции дату изменили.

В указанную дату суд рассмотрит жалобы адвокатов и апелляционное представление прокуратуры на приговор по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по фальшивым документам.

Ситуацию в беседе с 5-tv.ru также прокомментировал адвокат блогера Константин Третьяков.

«Нас официально уведомили в Мосгорсуде о переносе заседания на 5 ноября. Все понимают тяжелое состояние Валерии, которая нуждается в лечении за рубежом, но выезд ее до вступления приговора в силу проблематичен», — сказал юрист.

Если до рассмотрения жалоб Лерчек получит официальное приглашение от клиники из КНР, сторона защиты сразу же обратится в суд за разрешением на выезд.

Ранее 18 августа Гагаринский суд счел, что переводы в иностранной валюте не доказаны, однако признал, что Лерчек нарушила валютное законодательство. Отмечено, что она перевела рубли нерезиденту, при этом подав в банк документы с целями и основаниями для перевода, не соответствующими действительности.

По итогам слушания Чекалиной дали пять лет лишения свободы условно и штраф.

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