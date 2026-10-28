Это не выдумка: что такое психосоматический кашель и как с ним бороться

Психолог Каюрова отметила, что психосоматический кашель возникает из-за стресса

Кашель без других признаков заболеваний может быть вызван психосоматикой. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог Елена Каюрова.

Она уточнила, что психосоматический кашель — это не выдумка, а вполне реальное явление, связанное с работой нервной системы.

Кашель, какой бы то ни было, — это рефлекс. Организм с его помощью пытается очистить дыхательные пути. В этих путях тоже есть нервные окончания. При их раздражении мозг получает сигнал: нужно принять меры — покашлять.

Сильное волнение влияет на все тело: меняется дыхание, напрягаются мышцы, в том числе шеи и горла, пересыхает во рту. К тому же стресс заставляет нас неосознанно сильнее прислушиваться к сигналам организма. Поэтому даже небольшое першение, которое в обычном состоянии не вызовет беспокойства, в напряженной ситуации ощущается сильнее и может перерасти в желание покашлять.

«Дальше легко образуется замкнутый круг: запершило — покашлял — начал прислушиваться к горлу: „Опять начинается“, — встревожился еще сильнее — снова захотелось кашлять. А частое покашливание само по себе дополнительно раздражает горло», — отметила Каюрова.

Если подобная реакция организма проявляется регулярно, то наше тело ее может закрепить. В таком случае перед какими-то волнительными событиями автоматически возникает першение и кашель, заметила эксперт.

Чтобы понять, спровоцирована подобная реакция организма стрессом или чем-то другим, психолог советует за собой понаблюдать. Нужно понять, что происходит перед приступом, в каком эмоциональном состоянии человек находился и в какой обстановке.

«Если вы видите явную связь с тревогой, важно работать и с самой тревогой: сон, отдых, физическая активность, снижение перегрузки. Если напряжение стало постоянным и уже мешает жить — имеет смысл обратиться к психологу», — рекомендовала Каюрова.

В момент приступа также можно самостоятельно попытаться успокоиться. Для этого необходимо вдохнуть носом, медленно выдохнуть, сглотнуть, сделать небольшой глоток воды, расслабить плечи и челюсть.

«Но главный нюанс: нельзя любой непонятный кашель сразу списывать на нервы. У него множество физических причин — последствия инфекции, аллергия, астма, рефлюкс и другие заболевания. Поэтому если кашель долго не проходит, регулярно возвращается или сопровождается одышкой, болью в груди, температурой, кровью или другими необычными симптомами — сначала нужен врач», — подчеркнула специалист.

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