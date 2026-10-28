Спортивный комплекс с тремя бассейнами построят на юге Москвы

Посетители смогут заниматься плаванием, силовыми тренировками, йогой и пилатесом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В районе Зябликово на юге Москвы появится новый спортивный комплекс. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
Комплекс построят в 2028 году на Воронежской улице рядом с жилыми домами и парком «Долина реки Шмелевки». В здании оборудуют три бассейна: большой оздоровительный, детский и гидромассажный. На втором этаже разместится тренажерный зал, а также предусмотрят помещения для групповых занятий, включая силовые и функциональные тренировки.
«Проектом предусмотрено создание целого аквакомплекса. Запланированы большой оздоровительный бассейн размером 16 на 25 метров, детский и гидромассажный бассейны для комфортного восстановления после тренировок», — написал мэр Москвы.
Территорию вокруг комплекса благоустроят и озеленят. Для автомобилистов и велосипедистов организуют парковочные места.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после реконструкции в 2027 году московский спорткомплекс «Олимпийский» будет включать более 100 спортивных площадок, где можно будет заниматься свыше 40 видами спорта.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
51%
Нашли ошибку?