Спортивный комплекс с тремя бассейнами построят на юге Москвы

В районе Зябликово на юге Москвы появится новый спортивный комплекс. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Комплекс построят в 2028 году на Воронежской улице рядом с жилыми домами и парком «Долина реки Шмелевки». В здании оборудуют три бассейна: большой оздоровительный, детский и гидромассажный. На втором этаже разместится тренажерный зал, а также предусмотрят помещения для групповых занятий, включая силовые и функциональные тренировки.

«Проектом предусмотрено создание целого аквакомплекса. Запланированы большой оздоровительный бассейн размером 16 на 25 метров, детский и гидромассажный бассейны для комфортного восстановления после тренировок», — написал мэр Москвы.

Территорию вокруг комплекса благоустроят и озеленят. Для автомобилистов и велосипедистов организуют парковочные места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после реконструкции в 2027 году московский спорткомплекс «Олимпийский» будет включать более 100 спортивных площадок, где можно будет заниматься свыше 40 видами спорта.

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