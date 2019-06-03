Поклонники «русской Кардашьян» проигнорировали ее новую прическу

Модель Анастасия Квитко похвасталась новым цветом волос в Instagram. Однако подписчики «русской Кардашьян» вместо прически обратили внимание на роскошную фигуру девушки.

Фотография, на которой Квитко демонстрирует новый цвет волос, может считаться достаточно скромной. На Анастасии светлые джинсы и яркий топ. «Русская Кардашьян» позирует вполоборота, стоя к камере спиной.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Мне нравится мой новый цвет волос», — подписала кадр модель.

Поклонники немедленно восхитились красотой Анастасии Квитко. Однако комплименты фолловеры стали делать, основываясь на роскошной фигуре Instagram-дивы, а не на ее прическе.

«И мне нравится. И… мне нравится у тебя кое-что еще.»

«Ты суперсекси!»

«Вот это формы! Восхитительно!» — пишут почитатели Квитко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что контраст талии и бедер «русской Кардашьян» поставил юзеров в тупик.