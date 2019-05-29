Фото: контраст талии и бедер «русской Кардашьян» поставил юзеров в тупик

Модель Анастасия Квитко, которую прозвали «русской Кардашьян» за схожесть форм с женской половиной звездного семейства. Новым снимком в Instagram девушка подтвердила, что не зря получила это прозвище.

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На фото Анастасия, одетая в топ с глубоким декольте и обтягивающие джинсы, облокотилась на дорогую иномарку. Но больше всего подписчиков заинтересовал довольно заметный контраст между «осиной» талией красотки и ее мощными бедрами.

Instagram @anastasiya_kvitko

Подписчики — в основном мужского пола — стали активно комментировать роскошные формы Квитко.

«Богиня»

«Вот это формы»

«Девушка, оставьте телефончик», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пышный бюст «русской Кардашьян» едва уместился в платье с глубоким декольте.