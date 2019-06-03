Со 2 июня еще 37 регионов страны переходят на цифровое вещание. Аналоговый сигнал уходит в прошлое. Самая масштабная теле-акция стартовала в декабре 2018-го и завершится этой осенью.

Качественную картинку помогут настроить волонтеры, пригласить специалистов домой можно совершенно бесплатно. О новом переходе на «цифру» смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о старте третьей волны перехода на цифровое вещание в России. В честь очередной волны обновления в регионах прошил красочные праздники — в Сочи небо над «Олимпийским парком» украсили аэростаты, как символ яркой и красочной картинки, которая уже совсем скоро придет в каждый дом.