«Цифра» шагает по стране: еще 37 регионов переходят на новое вещание — репортаж

, 0:37 Эфирная новость 56

После 2 июня цифровое вещание будет действовать на территории 64 субъектов Российской Федерации.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин, Пятый канал

Со 2 июня еще 37 регионов страны переходят на цифровое вещание. Аналоговый сигнал уходит в прошлое. Самая масштабная теле-акция стартовала в декабре 2018-го и завершится этой осенью.

Качественную картинку помогут настроить волонтеры, пригласить специалистов домой можно совершенно бесплатно. О новом переходе на «цифру» смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о старте третьей волны перехода на цифровое вещание в России. В честь очередной волны обновления в регионах прошил красочные праздники — в Сочи небо над «Олимпийским парком» украсили аэростаты, как символ яркой и красочной картинки, которая уже совсем скоро придет в каждый дом.

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