Видео: Минстрой призвал отказаться от счетчиков тепла

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Поводом для инициативы стали постоянные конфликты жителей многоквартирных домов с соседями, которые попросту отключают батареи и отапливают квартиры за соседский счет.

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Фото, видео: Известия/ Алексей Майшев, Николай Сиденков, Зураб Джавахадзе, Александр Казаков

В новых многоквартирных домах России могут так и не появиться счетчики тепла. Отказаться от приборов учета призвало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Как сообщает «Российская газета», идея отказа от теплосчетчиков пришла после того как часть жителей России стали отключать отопление в своих квартирах и перекладывать обязанности по оплате ЖКУ на своих соседей. Также в ведомстве отметили, что вопросы вызывает и система подсчета.

«Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно», — утверждают в Минстрое.

К тому же, сами счетчики имеют достаточно большую стоимость, но экономический стимул для их установки слишком маленький.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России отказались от установки «умных счетчиков» газа.

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