Видео: Пожар на популярном туристическом рынке Чатучак в Бангкоке

В столице Таиланда выгорел популярный у туристов рынок Чатучак. Пламя вспыхнуло в одном из павильонов и быстро распространилось на соседние. В считанные минуты огонь охватил по меньшей мере 10 центральных рядов. Едким дымом заволокло весь район.

Серьезные ожоги получили два человека, сейчас они в больнице. Всех работников торговых точек срочно эвакуировали. Посетителей к моменту возникновения пожара, к счастью, уже не было. Чтобы полностью справиться с огнем, спасателям потребовалось более трех часов. Сейчас на месте работают полицейские, они выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверо детей погибли в огне в Свердловской области.