Пожар в квартире в городе Богданович Свердловской области унес жизни четырех детей, еще одному ребенку потребовалась помощь врачей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ, информация об обнаружении четырех тел во время тушения пожара в одной из квартир дома по улице Кунавина поступила в правоохранительные органы города Богданович днем в воскресенье, 2 июня.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших детей не обнаружено.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Всего в результате пожара пострадали пять детей, одному из них оказана медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о хлопке газа во Владимирской области, в результате которого пострадали три человека, в том числе — двое детей.