Одну из самых романтичных экскурсий Петербурга — по крышам города, — могут полностью заменить на прогулки по башням воздушного наблюдения. Но пока большинство этих строений требуют капитального ремонта и любоваться видами Северной столицы с крыш так называемых вышек оповещения не безопасно.

В жилищном комитете срочно ищут инвесторов, чтобы спасти наследие. О будущем высоток смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как руферы попадают на закрытые крыши Петербурга и даже водят экскурсии. Ситуация потребовала вмешательства — глава Северной столицы Александр Беглов поручил разобраться с незаконным бизнесом, который зачастую граничит с риском для жизни.