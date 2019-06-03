«Смотрю на тебя»: Се6рябкина раззадорила фанатов постельным фото

Певица Ольга Серябкина взбудоражила поклонников постельным фото. Новый снимок появился на странице артистки в Instagram.

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На фото Серябкина лежит в спортивных удлиненных шортах и бюстгальтере для тренировок. При этом Ольга смотрит ровно в камеру.

Instagram @serebro_official

«Я смотрю на тебя. А ты?» — подписала звезда кадр.

Поклонники с удовольствием согласились с онлайн-флиртом любимой исполнительницы. Многие написали, что они в ответ смотрят Серябкиной в глаза.

Ранее 5-tv.ru писал от том, что фанаты не смогли прочитать пост Серябкиной из-за сексуального фото в черном белье — фигура певицы отвлекла все внимание на себя.