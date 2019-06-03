Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка в детском лагере Амурской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту смерти ребенка в детском лагере «Колосок» в Амурской области. Трагедия произошла 2 июня. Ребенок находился в лагере в рамках спортивной профильной смены.

Воспитаннику отделения легкой атлетики 2005 года рождения стало плохо во время проведения утренней зарядки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, медперсонал и врачи лагеря провели все необходимые реанимационные мероприятия, но помочь подростку не удалось — он скончался. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины смерти ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти 15-летнего подростка во время беговой тренировки в Рязани.