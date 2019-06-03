Глубокое декольте и сочная талия: Саша Савельева вышла в свет после родов

9 апреля 2019 года Саша Савельева опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила о появлении первенца. Фотография набрала 119 тысяч лайков и три тысячи комментариев с поздравлениями. Но некоторые поклонники засомневались в том, что певица на самом деле была беременна и предположили суррогатное материнство. Всему виной — чуть ли не идеальная фигура Савельевой.

Instagram @sasha_savelieva

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Прошло два месяца, и вот молодая мать впервые выходит в свет. По приглашению подруги она выступила на празднике в обновленном составе «Фабрики». Для этой вечеринки Саша Савельева выбрала полупрозрачное белоснежное платье с глубоким вырезом и ремешком, подчеркивающим ее осиную талию. В комментариях артистка рассказала, что все это время спокойно ела вредные продукты, а секрет своей фигуры объясняет хорошими природными данными.

«Скорее надо сказать спасибо генетике и медицинскому корсету», — написала Саша Савельева в Instagram.

Саша Савельева. Instagram @sasha_savelieva

Слухи о беременности певицы появились сразу после свадьбы в усадьбе Царицыно в конце 2018-го. Поклонники заметили выпирающий живот, но Саша упорно ничего не признавала. Сын родился в марте 2019 года, причем для Савельевой он стал первенцем, тогда как у супруга артистки, Кирилла Сафонова, есть 23-летняя замужняя дочь-модель.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как прошли роды у Саши Савельевой.