Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Газета «Ведомости» сообщила, что китайская Huawei купила российскую компанию, занимающуюся технологиями распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Процесс сделки, по данным источника, проходил сложно. Права на технику, патенты и сами разработчики перешли из компании «Вокорд» в «Игл Софтклаб».

«Вокорд» существует с 1999 года и за 15 лет стал известен тем, что специалисты компании разработали и внедрили порядка сотни специальных систем видеонаблюдения в разных городах страны в рамках программы «Безопасный город».

Однофамильцы основателей «Вокорда» стали учредителями «Игл софтлаба» в декабре 2018 года. У компании было 14 миноритариев, шестеро из которых, поданным из социальных сетей, сотрудники «Вокорда». Уже 17 мая все они продали доли новым владельцам — китайской Huawei и ее дочке в РФ.

«Huawei оценила российскую компанию в два-три миллиарда рублей. А сама компания занимает несколько процентов рынка распознавания лиц в России», — рассказал Интерфаксу топ-менеджер компании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Huawei могут лишить карт памяти из-за американских санкций.