Тела двоих полицейских обнаружены в Ямало-Ненецком автономном округе

Правоохранительные органы проводят расследование происшествия в Ямало-Ненецком автономном округе. В городе Ноябрьск были обнаружены тела двоих сотрудников полиции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, тело одного из участковых было найдено на рабочем месте в опорном пункте № 5 на улице Изыскателей, тело второго — в автомобиле на окраине города.

По имеющейся информации, между двумя погибшими был конфликт на почве ревности. В настоящее время в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ВМД РФ для расследования всех обстоятельств произошедшего и выяснения причин смерти полицейских.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в оружейной комнате московского ОВД «Арбат» была найдена сотрудница полиции с огнестрельным ранением.