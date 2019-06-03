Ушел из жизни звезда передачи «Спокойной ночи, малыши» Геннадий Матвеев

, 11:43 628

Заслуженный артист России умер 1 июня на 74-м году жизни.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Звезда передачи «Спокойной ночи, малыши», актер театра «Современная пьеса» и Центра имени Мейерхольда Геннадий Матвеев скончался 1 июня в возрасте 73 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается также, что похороны заслуженного артиста России состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в Москве в 12 часов дня.

Геннадий Матвеев закончил Щукинское театральное училище, играл в театре Советской Армии, Московском театре миниатюр, театрах «Вернисаж», «Современная опера», «Игроки», в Центре имени Мейерхольда и других.

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Также он трудился на телевидении, в частности его знают по работе в детской телепередаче «Спокойной ночи, малыши». Снимался Матвеев и во многих фильмах, среди которых «Товарищи полицейские», «Самара», «Человек-приманка» и «Дельта».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер бывший генпрокурор Алексей Казанник.

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