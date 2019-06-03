Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию ситуации в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 3 июня, в ходе брифинга в Киеве рассказал о новых решениях по урегулированию конфликта в Донбассе. Глава Незалежной отметил, что у властей страны есть «действительно конкретные предложения и новые решения» по деэскалации конфликта.

«Я встречался с партнерами из США и Европейского союза, мы обсуждали вопрос прекращения огня. У нас есть общая позиция по нормандскому формату и разблокированию минского процесса. У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет», — цитирует Владимира Зеленского ТАСС.

Стоит отметить, что представлять Украину на трехсторонней встрече в Минске, которая запланирована на 5 июня, станет второй президент Незалежной Леонид Кучма. В ходе переговоров киевские власти намерены инициировать перемирие на время сбора урожая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине призвали к прямым переговорам с Россией. Мэр Харькова высказался за выстраивание диалога с соседним государством.