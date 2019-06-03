Картина Петрова-Водкина ушла с молотка в Лондоне за 11,7 миллионов долларов

3 июня знаменитый аукционный дом Christie's открыл в столице Великобритании неделю «русских торгов». Выручка от продажи «Натюрморта с сиренью» значительно превзошла ожидания организаторов мероприятия, почти в девять раз превысив первоначально выставленную стоимость. Таким образом Петров-Водкин стал самым дорогим художником, чьи произведения когда-либо уходили с молотка на «русских торгах», обойдя Валентина Серова, Николая Рериха и Илью Репина.

Эта картина предвосхитила знаменитый натюрморт Петрова-Водкина «Черемуха в стакане», который хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге — их объединяет схожая композиция с глянцево-красной обложкой журнала «L’Art vivant» 1925 года выпуска и синей скатертью.

Во время исследовании полотна специалистами аукционного дома Christie's была обнаружена любопытная деталь. При съемке в инфракрасном свете стало понятно, что под натюрмортом хранится незаконченная работа Петрова-Водкина «Мадонна с младенцем», рисунок к которой хранится в одной из частных коллекций.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вино XVII века, найденное на затонувшем корабле, уйдет с молотка. Причем его нельзя выпить.