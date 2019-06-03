Бари Алибасов оговорил единственного сына, а потом покаялся

Бари Алибасов поссорился с единственным сыном Бари-младшим из-за того, что в эфире телешоу неожиданно встал на сторону бывшей невестки Виолетты Гришиной. Как уже писал 5-tv.ru, женщина жаловалась, что бывший муж бросил ее с маленькой дочкой в Калининграде, работает бизнес-тренером в Москве и материально почти не помогает.

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Позже Алибасов извинился перед сыном и объяснил, что соврал, потому что редакторы программы настоятельно просили его поддержать Виолетту.

«Я с дуру ляпнул, что ты редко навещаешь меня и это была откровенная ложь, потому что ты, как минимум три раза в неделю приходишь ко мне, чтобы помочь по дому или разгрести наши аккаунты в интернете», — написал создатель группы «На-на» в своем Instagram.

Instagram @alibasov_nana

Ранее Бари Алибасов пожаловался в соцсетях, что с его супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной мужчины флиртуют прямо у него на глазах.