Минстрой предложил отказаться от индивидуальных счетчиков тепла. И это сенсация, потому что долгие годы шла борьба за повсеместную установку этих приборов. Ведомство сокрушается — нет справедливости. Раньше граждане топили улицу, теперь — сметливых соседей. Те ставят себе счетчики и тут же отключают батареи.

Даже если за окном минус, они все равно в плюсе — тепло идет через стены и по вентиляции. Уже подсчитали, если у тебя на один градус холоднее, чем у соседа, он платит на 20% больше, если разница в три градуса — переплата в 60%. А ведь казалось, счастье потребителя так близко! Прошлым летом Конституционный суд решил — можно и нужно платить только за свои гигакалории. В Думе в мае в первом чтении одобрили закон как именно считать, и вот Минстрой разворачивается на 180 градусов: хочет отменить собственное решение устанавливать приборы учета тепла в новых домах. Понятно, что это потянет пересмотр расчетов и по вторичке.

«Посмотрим. Потому что вот здесь абсолютно справедливого решения нет. И конечно, в любом деле найдутся какие-то мошенники, которые захотят нажиться за счет других. Но из-за этих мошенников снова менять законодательство мне кажется не совсем правильно. Есть другие способы для того, чтобы выявлять неплательщиков, которые греют собственные квартиры за счет соседей», — заявила Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль», член Общественной палаты РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России планируется отменить 10 тысяч ГОСТов.