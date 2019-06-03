Видео: Вуз в Тюмени снизил стипендии студентам из-за большого числа отличников

В Тюменском аграрном университете студенты стали слишком хорошо учиться. И за это им снизили стипендии. В среднем на треть, но кому-то и больше. В вузе оправдываются — высокая успеваемость наделала проблем. Число отличников и хорошистов выросло на триста человек. И стипендиальный фонд затрещал по швам.

«Федеральный бюджет, из которого мы получаем финансирование, выделяет определенную сумму на год, и мы вынуждены рассчитывать размер стипендии исходя из объема финансирования и количества студентов, которые успешно закроют сессию», — рассказал начальник управления по информационной политике Государственного аграрного университета Андрей Михайлов.

Теперь отличники вместо десяти тысяч рублей получают пять, а хорошисты и вовсе — 2700 рублей. Так будет до тех пор, пока вопрос не решат на высшем уровне.

«Должно быть все в рамках закона. А ваше мнение? В рамках закона, только в рамках закона», — заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Сейчас вуз готовит статистику по успеваемости, чтобы просить о дополнительном финансировании. Ее направят в профильное министерство — Минсельхоз.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что двое петербуржцев награждены на Международном инженерном чемпионате CASE IN.