Двое петербуржцев награждены на Международном инженерном чемпионате CASE IN

Двое петербуржцев награждены за выдающиеся успехи на VII Международном инженерном чемпионате CASE IN, финал которого состоялся в Москве в пятницу, 31 мая. В Зал славы этого интеллектуального соревнования были включены жители Северной столицы — заведующая кафедрой международного бизнеса, кандидат экономических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного экономического университета Наталья Трифонова, а также Александр Носов из Санкт-Петербургского горного университета.

Заслуги Трифоновой были отмечены в номинации «Организатор», а Носова — «Участник».

В прошлом году еще одна петербурженка вошла в Зал славы CASE IN — Дарья Батуева от СПбГУ.

Целью данного конкурса является выявление самых перспективных молодых исследователей в области электроэнергетики по всей стране.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге прошел отборочный этап инженерного чемпионата CASE-IN.