На Украине реформа образования вызвала массу вопросов. Школьникам предложена полная свобода выбора: Хочешь быть писателем, можешь попрощаться с математикой уже в начальной школе; мечтаешь о научной карьере — обойдешься без литературы. При этом осваивать профильные предметы дети будут 12, а не 11 лет. И никакого русского!

Преподавание все школы Незалежной должны вести исключительно на родном, украинском. Который тоже реформируют. Сегодня вступил в силу новый закон о правописании. Так, русские фамилии, которые оканчиваются на «-ой», теперь нужно будет писать с «ий». Гурской превратится в Гурский. Кроме того, из алфавита изгнали букву «ф». Такие слова как «Миф» или «Афиша» превратятся в «Мит» и «Атиша».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине призвали к прямым переговорам с Россией.