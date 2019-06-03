Чрезвычайные меры предпринимают в Саратовской области из-за вспышки мышиной или геморрагической лихорадки — более 300 человек находятся в больницах, одна женщина умерла. В городе отменили заезд в детские загородные лагеря, как раз 3 июня должна была начаться первая смена. Смертельно опасная инфекция, по мнению эпидемиологов, разгулялась из-за снежной зимы и теплой весны: в сугробах расплодились мыши — они главные переносчики заразы. Подробности сложной ситуации в регионе смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американскими учеными была названа одна из главных причин гриппа. Ученые из Йельского университета в США провели исследование и узнали, что особую роль играет пониженная влажность.