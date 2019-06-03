BadComedian заявил, что может закрыть канал из-за иска на миллион рублей

Евгений Баженов, более известный пользователям сети как блогер и обозреватель фильмов BadComedian, заявил о намерении закрыть свой YouTube-канал из-за иска на миллион рублей, сообщает «Говорит Москва».

По словам его представителя, кинокомпания Kinodanz усмотрела в обзоре фильма «За гранью реальности» нарушения допустимого объема цитирования видеоряда исходного произведения. При этом Евгений Баженов уверен, что в российском законодательстве точного регламента о подобных нормах нет.

«Абсурд в том, что на каждый фильм выделяло деньги Министерство культуры Российской Федерации. То есть, по сути мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику!» — сказал Евгений Баженов.

Стоит отметить, что блогер называет вероятной причиной иска критику работ кинокомпании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что BadComedian разнес Козловского в роли гопника в фильме «На районе».