Итальянка проехала половину России на коне, но застряла под Калугой

, 2:31 Эфирная новость 28

Верный друг и спутник Паолы Джакомини по прозвищу Святоша сбежал в лес, но вскоре нашелся.

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Фото, видео: Пятый канал

Итальянская путешественница решилась пересечь всю Россию на коне. Паола Джакомини выдвинулась из Монголии, потом через Алтай, Сибирь, Урал добралась до Центральной России, но застряла под Калугой. Конь по кличке Сантереллино, по-русски — святоша, посреди ночи сбежал от своей хозяйки. Искать, как говориться, пришлось всем миром.

«Утром мой друг не было там, он убежал ночью. Я звонила полиция, они звонили пожарник, и пожарник помогали много» — рассказывает Паола.

После четырех часов поисков Святошу пожарные обнаружили в пригородном лесу. Паола очень благодарна за помощь нашим спасателям и полицейским. Сейчас она готовится к продолжению путешествия. Конечный пункт — польский Краков.

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